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Iğdır merkezli FETÖ operasyonu

21 Ekim 2017 Cumartesi, 21:36

IĞDIR (AA) - Iğdır merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, Bank Asya'daki mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Bank Asya'da hesapları bulunan ve 17-25 Aralık sürecinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının talimatı üzerine mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır, Muş, İstanbul, Rize, Erzurum ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda soruşturma kapsamında aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.