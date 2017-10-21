Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Gaziantep
Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge
Gaziantepspor: Şelçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed İldiz (Dk. 84 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 90 Mustafa Nacar), Yusuf Erdem (Dk. 67 Harun Enes Nural)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Saadane, Segovia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Süleyman Koç), Edomwonyi (Dk. 59 Ozan Papaker), Lincoln (Dk. 46 Recep Niyaz), Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Kırmızı kart: Dk. 81 Saadane (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Şenol Can, Dk. 77 Muhammed İldiz, Dk. 87 Selçuk Özcan, Dk. 90 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Gaziantepspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.