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Futbol: TFF 1. Lig

21 Ekim 2017 Cumartesi, 21:42
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Gaziantep

Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge

Gaziantepspor: Şelçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed İldiz (Dk. 84 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 90 Mustafa Nacar), Yusuf Erdem (Dk. 67 Harun Enes Nural)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Saadane, Segovia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Süleyman Koç), Edomwonyi (Dk. 59 Ozan Papaker), Lincoln (Dk. 46 Recep Niyaz), Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

Kırmızı kart: Dk. 81 Saadane (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Şenol Can, Dk. 77 Muhammed İldiz, Dk. 87 Selçuk Özcan, Dk. 90 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Gaziantepspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

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