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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış töreninde "onur ödülleri" sahiplerini buldu.

Açılış törenine, ABD'li ünlü sanatçılar Juliette Lewis ve Christopher Walken ile Erhan Yazıcıoğlu, Suzan Avcı ve Fadik Sevin Atasoy'un da aralarında bulunduğu sinema sanatçıları, sektör temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları ve sinemaseverler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye ve Festival Başkanı Menderes Türel, geleneksel korteji, onur ödülleri, film yarışması, büyük ustaları anma, Film Forum, çocuk ve gençlere yönelik programlar, sinema ve mutfak etkinliğiyle Uluslararası Antalya Film Festivali'nin 54'üncü yılına büyük bir heyecan ve iddiayla girdiğini söyledi.

Festival kapsamında Antalya'nın 6 bin çocuğunun sinema dünyasının içine gireceğini, sinemanın ışığıyla tanışacağını belirten Türel, "Biz her zaman Antalya'nın ve Antalya Film Festivali'nin ufkunu büyütmek ve çıtasını yükseltmek gayretiyle çalışıyoruz. Her zaman daha yükseği hedefleyeceğiz." dedi.

Geleneksel korteje festival tarihinde görülmemiş bir ilgi gösterildiğini ifade eden Türel, tüm Antalyalılara teşekkür etti.

- "Uluslararası boyutunu güçlendirmeye karar verdik"

Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında yapılan "Antalya Film Forum" ile sektörün desteklendiğini anlatan Türel, festivali şampiyonlar ligine taşımak için bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

Antalya Film Forum'un Türk sinema tarihinde açılmış yeni bir sayfa ve büyük bir proje olduğunu vurgulayan Türel, bu yıl foruma 205 projenin katıldığını, 48 projenin de finale kaldığını bildirdi. Türel, şöyle devam etti:

"En büyük maddi desteği Forum kapsamındaki üretim projelerine veriyoruz. Türkiye'de 30'a yakın film festivali yapılmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir festivallerinin dışında çeşitli tematik festivallerimiz de bulunmaktadır. Bu nedenle biz artık festivalimizin uluslararası boyutunu güçlendirmeye karar verdik. Türkiye'nin güçlü, saygın ve uluslararası bir festivali hak ettiğini düşünüyoruz. Bunun için belki de geç kaldık. Bildiğiniz gibi dünyanın en önemli festivallerinden olan Cannes ve Berlin festivalleri tek yarışmaya sahiptirler. Antalya Film Festivali olarak biz de artık uluslararası kulvarda daha güçlü bir şekilde yarışacağız. Bu yolumuzda bizi destekleyen ve destekleyecek olan bütün sinemacılara, sanatçılara, komite, jüri başkan ve üyelerimize, sanat danışmanımıza, artistik direktörümüze, Antalya Film Forum Başkanı Zeynep Atakan'a ve bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sanatın ve sinemanın asıl anlamı insanlığın aklına, vicdanına, kalbine seslenmek, sevgiyi ve güzelliği büyütmektir. Biz bu kadar gayreti sadece ve sadece sevgimiz için gösteriyoruz. Bu sevgi sinema sevgisidir, Antalya sevgisidir, insan sevgisidir. Bu düşünceyle Türkiye ve dünya sinemasının bütün mensuplarını, medeniyetin bu kadim şehrinde birlikte olmaya davet ediyorum."

- Festival Artistik Direktörü Downey

Festival Artistik Direktörü Mike Downey ise Cannes, Berlin, Venedik festivallerine ek olarak dünya çapında yönetmenlerin filmlerini de içeren örneklerle seçilmiş bir panorama sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yarışmadaki 10 filmden 3'ünün Türkiye'den olduğuna işaret eden Downey, "Bu filmler aynı zamanda dünya prömiyerlerini Antalya'da yapıyor. Uluslararası Antalya Film Festivali yeni kuşak sinemacıları seçkisine dahil ederken Türkiye sinemasının büyük ustalarını da ustalar bölümünde onurlandırıyor. Çağdaş Türkiye sinemasının en iyi örneklerini de dahil ediyor, onlara dünya sinemasının en iyileriyle beraber yarışma fırsatı veriyor." diye konuştu.

Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan da Film Forum'un bu yıl 4'üncü yılına girdiğini, her yıl gelişip büyüyen Film Forum'un Türkiye sinemasına desteğini artırarak devam ettirdiğini söyledi. Atakan, "Dünyanın her yerinde izlenecek Türk filmlerinin erken dönemde keşfedilmesi ve geliştirilmesi fikriyle başlayan Antalya Film Forum geçtiğimiz 3 yılda başarı kazanan pek çok filmin ardındaki en önemli güçlerden bir tanesi oldu. Bu yıl da 48 proje 150 sektör profesyoneliyle buluşacak." dedi.

- Onur ödülleri

Gecede, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır ve Erkan Aktaş ile ABD'li oyuncu Christopher Walken'e "onur ödülü" verildi.

Sinemaya uzun yıllar makinistlik ve teknik müdürlük yaparak emek veren Erkan Aktaş, "Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Oyuncu Suzan Avcı ise çok uzun zaman geçtiğini ve herkesi çok özlediğini belirterek "55 sene çalıştım, 367 film yapmışım. Artık da emekli oldum. Bizi almıyorlar, Yeşilçamlıları artık almıyorlar. Korkuyorlar herhalde bizden diyorum." diye konuştu.

Ödülünü alan yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, tüm Antalyalılara ve kendisini onurlandıranlara teşekkür etti.

Oyuncu Necla Nazır da kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek "Onur ödülünü ben, vatanımız için canlarını gözlerini bile kırpmadan feda eden 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları, arkalarında bıraktıkları yetim evlatları ve aileleri adına alıyorum." dedi.

- Sinema şehrinin anahtarı Lewis'e

ABD'li aktör Christopher Walken'e de "onur ödülü" takdim edildi. Walken, Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmaktan büyük onur duyduğunu aktararak "Eşimle beraber bu güzel misafirperlik, temiz hava, dost insanlar, güzel yemekler için tekrar geri gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın tarihi Kalekapısı'nın bir kopyası olan ve festivalde ilk kez verilen "sinema şehri anahtarı" da Türel tarafından ünlü aktris Juliette Lewis'e takdim edildi. Festivalde olmanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Lewis, "Çok güzel filmler göreceğimi umuyorum." dedi.

- Başlangıç filmi "Beni Bırakma"

Gecede festivalin başlangıç filmi olan, Suriye'deki dram ve mülteci çocuklar konusunu işleyen "Beni Bırakma" isimli film tanıtıldı. Eserin yönetmeni Aida Begic ve filmde oynayan 8 Suriyeli mülteci çocuk sahneye davet edildi.

Yönetmen Begic, dünya prömiyerinin Antalya'da yapılacağına dikkati çekerek "Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli. Dünyada ilk gösterim ve ben çok radikal bir şey söylemek istiyorum: Ben insanların beraber yaşayabileceğini düşünüyorum. Hepsi farklı olabilir, aynı dilleri konuşmuyor alabilirler. Biz farklı diller konuşuyoruz ama biz birbirimizi çok seviyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- 10 film yarışacak

Gecede, geçen yıl festivalin kapanış tarihinden bugüne kadar hayatını kaybeden, Melih Gülgen, Halit Akçatepe, Fikret Hakan, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Engin Cezzar, Payidar Tüfekçioğlu, Vatansever Şaşmaz, Sezer Sezgin gibi sinema emekçileri anıldı.

Festivalde bu yıl yapılan yenilikler hakkında bilgi verildi, Jüri Başkanı Elia Suleiman ve diğer jüri üyeleri ile yarışma filmleri tanıtıldı. Etkinlikte 21-27 Ekim'de Cam Piramit Açık Hava Sineması ve 5 mekanda 30'un üzerinde filmin gösterileceği, küresel göçmen krizi, adaletsizlik, gençlik aşkı ve yaratıcılığı konu alan 10 filmin yarışacağı belirtildi.

Tören öncesi kırmızı halıda yürüyen ABD'li oyuncular Christopher Walken ve Juliette Lewis gazetecilere poz verdi.