GÜNCELLEME - Aydın'da toprağa gömülü ceset bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir gündür kayıp olan 70 yaşındaki kişinin cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bereketli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde tarlaya gitmek için evden ayrılan evli ve iki çocuk babası 70 yaşındaki Rıfat Özcan, akşam eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp için arama çalışması yapan jandarma ekibi ile mahalleli Özcan'ın tarlasına yakın bir yerde üzeri yeni örtülmüş toprak yığınını fark etti.

Toprağı kazan ekipler, Özcan'ın cesediyle karşılaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özcan’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili Özcan'ın hasmı olduğu iddia edilen Kazım T'yi (70) gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



