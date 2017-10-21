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MALATYA (AA) - Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın istedikleri gibi gittiğini belirterek, futbolcularının verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlediği toplantıda, zor bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Trabzonspor karşısına puan veya puanlar almaları gerektiğini bilerek çıktıklarını aktaran Bulut, "Oyuncularım maçın başından sonuna kadar yüksek konsantrasyonla oynadı. İlk yarının sonuna doğru kazandığmız bir golle ikinci yarıya girdik. Trabzonpor'un kalitesi ortada ikinci yarı 10 kişi kalmalarına rağmen baskı yaptılar. Kaliteli bir ekip, kaliteli futbolcuları var. Buna karşı direndik, iyi kapattık ve agresif oynadık. İkinci golü bulabilirdik o yüzden hem ofansif hem de defans anlamda kendimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bulut, kendilerini her konuda geliştirmeye çalıştıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte çok gol yiyen bir Evkur Yeni Malatyaspor vardı. Daha az hata yaparak, defansta sağlam durarak hızlı çıkışlarla gol bulmaya çalıştık. Bugün oyun istediğimiz gibi gitti. İkinci yarıda daha çok pozisyona girip gol bulabilirdik ama önemli olan futbolcularımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesidir."





- Trabzonspor cephesi





Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise göreve başlamasının üzerinden 2 gün geçtiğini hatırlattı.

Karşılaşmada 10 kişi kalmalarının hesaplarını bozduğunu dile getiren Çalımbay, "Hamle yapma şansımız kalmadı. Kırmızı karttan sonra ikinci yarıya daha dengeli girdik. Bir çok pozisyona girdik, bir tanesini atabilseydik daha farklı olurdu. Önümüzde bir kupa maçı var." şeklinde konuştu.

Çalımbay, kupa maçında takımı daha iyi tanıma şansına sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir an önce toparlarak iyi işlere imza atmalıyız. İki günde de bir şey yapmamız çok zor. Bazı arkadaşlarımız hiç hazır değil. Beklediğimizin çok altındalar. Ben bu açığın kapanacağına iyi, şeyler yapılacağına inanıyorum. Takımımızın moral olarak da düzelmesi gerekiyor. Bunlar da bize düşüyor. Ama bazı arkadaşlarımızın çok daha fazla çalışması, çift antrenman yapması gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için Galatasaray maçı var önümüzde. Bu, futbolcu arkadaşlarımız için ve taraftarımıza kendimizi affetirmemiz için önemli bir maç."