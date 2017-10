GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Gaziantepspor'un teknik sorumlusu Ali Haydar Bozdağ, iyi maç oynadıklarını ve 1 puandan memnun olduklarını söyledi.

Bozdağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıktıkları tüm maçlarda rakiplerden daha fazla koşturduklarını belirtti.

Her maçın zorlu geçtiğini dile getiren Bozdağ, "Rakiplerimizin bizden tecrübeli olması, bizi bazen zorluyor. Oyuncularımıza her zaman güveniyorum. Hepsi, genç oyuncular. Bugün de ligin iddialı takımlarından biriyle karşılaştık. Mükemmel bir maç oldu. Sporseverlere keyifli bir maç yaşattık. Bundan sonraki her maçımız da zorlu geçecek. Haddimizi bilerek oynamamız lazım. Çaykur Rizespor'dan aldığımız bir puan bizim için anlamlı. Aldığımız bir puanı taraftarımıza armağan ediyorum." dedi.





- Çaykur Rizespor cephesi





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise kendileri açısından kötü bir gece olduğunu kaydetti.

Rakiplerinin çok iyi mücadele ettiğini anlatan Üzülmez, "Gaziantepsporlu genç oyuncular, neredeyse her topa koştu. Takımım, beni hayal kırıklığına uğrattı. Beklenti içerisinde olduğumuz oyuncuların bariz hata yapmaları bizleri şaşırttı." şeklinde konuştu.

Formanın ağırlığını bilmeyen oyuncuların takımdan ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Üzülmez, "Her maçı kazanamazsınız ama bu kadar basit ve durgun oynamaları, hatalar yapmalarını anlamakta zorluk yaşıyorum. Beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular şu ana kadar isteklerimizi karşılamadı. Pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Verdikleri onurlu oyundan dolayı Gaziantepsporlu oyuncuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.