TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hatay'da

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HATAY (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yaklaşık 60 milyar avro yıllık kefaletimiz sayesinde tırlarımız dünyada rahatlıkla hareket edebilmektedir" dedi.

Hisarcıklıoğlu, bir otelde yaptığı konuşmada, Hatay'ın, insanlarının kardeşçe yaşadığı önemli bir hoşgörü şehri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 10'unun Hatay'da bulunduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demir-çelik kapasitesi olarak baktığımız zaman Türkiye'de ilk sırada Hatay yer almaktadır. Ülkemizde yassı ve uzun ürün üretebilen tek entegre tesis yassı çelik üretimi burada yapılmaktadır. Hatay, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en büyük ikinci nakliye filosuna sahip muhteşem bir lojistik kenttir.

Tabii lojistik kent deyince bu sektörün belki de en büyük iş ortağı ve destekçisi de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olduğunu da gururla ifade etmek istiyorum. Eğer kamyonlarınız, tırlarınız yurt dışına rahatça çıkıyorsa bunda TOBB olarak bizim bunlara kefil olmamızın da payı büyüktür. Yaklaşık 60 milyar avro yıllık kefaletimiz sayesinde tırlarımız dünyada rahatlıkla hareket edebilmektedir."

Hisarcıklıoğlu, Hatay'ın rüzgar enerjisinde de bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Hatay'a özel teşvikler istediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmede en büyük yük, ülkede baktığımızda iki il, Hatay ve Kilis. Dörtyol-Hassa tünelinin bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Bu tünelin bitmesi demek özellikle Hatay ve İskenderun'a bir zenginlik demektir. Bu tünel bitince Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun denize açılan kapısı İskenderun olacak. Hatay bunları fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ülkemiz ekonomimizin lokomotif şehirlerinden birisi Hatay'ımız. İnşallah geleceği de parlak olacak."

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin de kentin, Türkiye’nin Ortadoğu'ya açılan kapısı, dünya üretim ve tüketim üsleri arasında geçiş noktası olduğunu bildirdi.

Hatay'ın başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ile kültürel etkileşimi ve akrabalık ilişkilerinin, uluslararası bir etkileşim oluşturduğunu ifade eden Çinçin, "Bu durum son yıllarda Suriye'de yaşanan siyasi krizin etkisiyle başka bir boyut kazanmıştır. Savaş ve zulüm, insanların göç etmesinin en büyük iki nedenidir. Akademik çevrelerce dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık dramı Suriye'de yaşanmıştır. Günümüz itibarıyla Hatay'da 480 bin civarında Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve insani yardım dernekleri ortaklığında, Suriyeli mülteciler konusunda, ilimizde algının düzeltilmesi, Suriyeli mültecilerin mesleki eğitime tabi tutulmaları, yerel halk ile dayanışma ve diyalog kurmasına aracılık etmek amacıyla birçok projeler gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri de kentin zenginliklerinden bahsederek teşvik kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.



