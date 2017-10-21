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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" etkinliği aşıkların söyleşisiyle sona erdi.

Ardahan Üniversitesi'nin (ARÜ) ev sahipliğinde, Valilik ve Belediye'nin de katkılarıyla Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, bölgenin kültürü ve geleneğini yaşatmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" ikinci gününde aşıkların söyleşiyle renklendi.

İkinci gününde şiir dinletisi ile başlayan etkinlik, yazarların kitaplarını imzalaması ve öğrencilerle sohbeti ile devam etti.

Daha sonra halk ozanları Erol Coşkunoğlu, Dursun Doğan, Faruk Erdoğan, İsrafil Uzunkaya, Mehmet Oktay ve İlyas Çemberli sahne aldı.

Etkinliğin sona ermesi nedeniyle katılımcılara ve destek verenlere teşekkür eden Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, etkinliği geleneksel hale getireceklerini belirtti.



Etkinlik sonrası katılımcılara ve halk ozanlarına birer plaket takdim edildi.