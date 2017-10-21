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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları, Gümüşlük-Yalıkavak etabıyla tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla, Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde beş etapta yapılan ve 12'si yabancı bayraklı 105 teknenin katıldığı yarışlar, Bodrum-Kissebükü, Kissebükü-Bodrum, Bodrum-Yalıkavak, Yalıkavak-Gümüşlük ve Gümüşlük-Yalıkavak etaplarında gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesinde 6 gün süren yelken yarışlarının son gününde gerçekleştirilen müsabakalarda, genel klasmanda yarışmanın birincisi "Nazlım 2" isimli tekne oldu. İkinciliği "Vals", üçüncülüğü ise "Dragonfly" isimli tekneler elde etti.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki Palmarina'da düzenlenen törenle dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Törende konuşan yarışmanın Komite Başkanı Süleyman Uysal, organizasyona katılımdan oldukça mutlu olduklarını söyledi. Yarışların bu yıl Bodrum koylarında yapıldığını belirten Uysal, yarışmaya 105 teknede yüzlerce yelkencinin katıldığını kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da organizasyonun 29 yıldan bu yana devam etmesinin büyük bir başarı olduğuna değindi. Kocadon, Bodrum guletlerinin tanıtımını yapan komite yetkililerine de teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından MFÖ grubu konser verdi.