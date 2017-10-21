Bartın'da trafik kazası: 5 yaralı

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BARTIN (AA) - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurt köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Gültekin B. idaresindeki 67 ZA 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İrfan K. idaresindeki 74 BU 245 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aykut A, Fatih O. ve Serkan K. yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Gültekin B. ile yanındaki Aykut A, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.