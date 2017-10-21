Trabzonspor'da toplu istifa

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





TRABZON (AA) - Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, 6 yönetim kurulu üyesi istifa ettiğini açıkladı.

Kulüp başkan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın başkan Muharrem Usta ile ekonomik ve sportif yönetim, altyapı, profesyonel izleme komitesi ve kurumsallaşma gibi konularda seçim öncesi bir araya geldik. İzlenecek yollar konusunda görüşerek hemfikir kaldığımız çalışma prensiplerini belirledik. Bu doğrultuda da kendisinin kurduğu yönetim ekibinde daveti üzerine yer aldık. Ne yazık ki göreve başladıktan kısa süre sonra üzerinde uzlaştıgımız yönetim anlayışının tam tersine bir tarz ile yine üzerinde anlaşılmış prensiplere aykırı birçok uygulama ile karşılaştık.

Yönetim kurulu toplantılarında bu yönetim tarzının uygunsuzluğunu çok defalar dile getirmemize rağmen duruma bir çözüm üretme çabalarımız sonuçsuz kaldı. Sayın delegelerimizin bizlere olan inancı ile verdiği oyların gereği olarak kulübümüzün geçtiği finansal ve idari hassas süreci gözetip bu sıkıntılı yaklaşımın çözümü için içeride kalıp elimizden geldiğince çaba harcamaya çalıştık."

Gelinen noktada kurumsallaşma, şeffaflık, ortak kültür iddialarının bu yönetim tarzı ile daha fazla ilerletilemeyeceğinin ortada olduğu savunulan açıklamada, şöyle denildi:

"Artık 'temsili' yönetim kurulu üyeliklerimizin de pek bir anlamı kalmadığını üzülerek görmüş durumdayız. Ne yazık ki Trabzonspor Yönetim Kurulu 'kurul' hüvviyetini tümüyle yitirmiş, bireysel bir oyun alanı haline dönüşmüştür. Bu tarz nedeniyle sadece kulübümüz kötü yönetilmiyor federasyon ve kurulları da kolaylıkla hakkını yiyebiliyor ve buna karşılık hiçbir varlık gösterilemiyor. Bu yapının kulübümüze fayda değil zarar getirdiği ortadadır. Bu nedenle acilen yönetim kurulu ve ilgili kurulların yenilenmesini önemsiyoruz. Bu yenilenme adına yolu açmamız gerekiyor. Sonuç olarak, bizler bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerimizden ayrılmayı bir zaruret olarak görüyoruz. Canımız Trabzonsporumuza birer taraftar olarak her zaman hizmet etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Trabzonsporumuz bir dünya kulübüdür ve bir gün yeniden bir dünya kulübü gibi yönetilecektir."