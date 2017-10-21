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SAKARYA (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sapanca'da işadamı Fatih Fil'in kızı Ayyüce'nin nişan törenine katıldı.

Törende çiftin nişan yüzüklerini takan Işık, "İnşallah en kısa sürede nikahlarını da düğünlerini de yaparız ve aile birliği kurulmuş olur. Ayyüce Fil kızımız da Hüsamettin Çömlekçioğlu oğlumuz da avukat. Çiftimiz avukat olunca Allah kolaylıklar versin. Kendilerine tavsiyem aynı anda ikisi birden savunmaya geçmesin. Ben nişan merasiminin hayırlı olmasını diliyorum. Allah tamamına erdirsin." diye konuştu.

Fil ve Çömlekçioğlu aileleri, Başbakan Yardımcısı Işık'a törene katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

