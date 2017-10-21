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Goran Bregoviç Antalya'da konser verdi

22 Ekim 2017 Pazar, 00:32
Goran Bregoviç Antalya'da konser verdi

ANTALYA (AA) - Balkan müziğinin dünyaca ünlü müzisyeni Goran Bregoviç, bir holdingin kuruluşunun 25'inci yılı kutlamasında konser verdi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan The Land Of Legend Thema Park'ta gerçekleştirilen konser öncesinde konuşan OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, "Biz çıktığımız yolda birlikte çok önemli prensipler edindik. Kalite çalışmalarımızı belgelendirdik. Hatta sektörde bu belgelerle hak kazanan ilk şirket olduk. Markalaşmak önemli bir hedefti. Misafirlerimize en iyi hizmeti vermek edası ve bu istekle çalıştık." dedi.

Konuşmanın ardından Anadolu Ateşi gösteri gurubu sahne aldı.

Programda son olarak besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat boyunca sevilen parçaları seslendiren Bregoviç, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Konseri çok sayıda yerli ve yabancı misafir izledi.

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