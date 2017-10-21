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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

22 Ekim 2017 Pazar, 01:33
54. Uluslararası Antalya Film Festivali

ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, "Beni Bırakma" filminin dünyada ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 54'üncüsü düzenlenen festivalin açılışında, Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic'in "Beni Bırakma" filmi, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluşturuldu.

Suriye'deki dram ve mülteci çocuklar konusunu işleyen festivalin başlangıç filmine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Filmin gösterimine çok sayıda Suriyeli de katıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren gösterimin ardından yönetmen Aida Begic ile filmde oynayan 8 Suriyeli mülteci çocuk, sahneye çıkarak davetlileri selamladı.

Yönetmen Begic, yaptığı konuşmada, geç saatler olmasına rağmen ilginin yoğunluğunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Dünyada ilk gösterimi festivalde gerçekleştirdiklerini belirten Begic, "Umarım filmi sevmişsinizdir. Filmi çekmek kolay olmadı, bir bölümünü Suriye'de savaş sırasında çektik. Şanlıurfa'da da büyük uluslararası bir ekiple çektik. İnsanlar etrafımızda, ne yapmak istediğimizi anlamadı. Sürekli, 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorular sordular. Gerçekten bizimle olan tüm insanlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Güzel bir festival düzenlendiğini dile getiren Begic, filmde oynayan Suriyeli çocukların muazzam olduğunu, film sayesinde artık onların keşfedildiğini anlattı.

Suriyeli çocukların çok şey yaşadığını ifade eden Begic, dünyanın daha güzel olması gerektiğini kaydetti.

Jüri Başkanı Elia Suleiman da ilk kez gösterimi yapılan filmi izleyenlere ve yönetmen ile ekibine teşekkür etti.

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