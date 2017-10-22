Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meriç ve Tunca köprülerinde kısmi onarım olacak

22 Ekim 2017 Pazar, 10:34

EDİRNE (AA) - Edirne'de bulunan tarihi Meriç ve Tunca köprülerinin zaman içinde hasar gören zemin taşları onarılacak.

Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprülerdeki çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Köprülerin üst zemin taşlarının bazılarında deformeler olduğunu ifade eden Özdemir, "Meriç ve Tunca köprülerinde karayolları ekiplerimiz inceleme çalışması yaptı. Köprü üzerinde bozulan yerler tespit edildi. Hasar gören taşlar karayolları tarafından onarılacak ve köprülerde yaşanan sorunlar giderilecek." dedi.

Köprüler en son 2007 yılında restoreden geçmişti.

-Tarihi Köprüler

Sultan Abdülmecit tarafından 1842-1847 yılları arasında yaptırılan tarihi Meriç (Mecidiye) Köprüsü, 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak ve 11 kemerden oluşuyor.

Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1608-1615 yılları arasında yaptırılan Tunca Köprüsü ise 11 ayak üzerine 10 kemerden oluşuyor.

İLGİLİ HABERLER
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin:
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEVİN:
9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası
YEREL

9. CUMHURİYET BAYRAMI KUPASI BİSİKLET YOL YARIŞI ŞAMPİYONASI

Vali'den huzurevi sakinine &quot;şartlı&quot; akülü araba sözü
YEREL

VALİ'DEN HUZUREVİ SAKİNİNE "ŞARTLI" AKÜLÜ ARABA SÖZÜ
Edirne'de elektrik akımına kapılan genç yaralandı
YEREL

EDİRNE'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENÇ YARALANDI
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri
YEREL

SINIRDA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ
FETÖ şüphelisi iki eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ İKİ ESKİ HAKİM YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
7'likler ile 70'liklerin bocce karşılaşması
YEREL

7'LİKLER İLE 70'LİKLERİN BOCCE KARŞILAŞMASI
Edirne'de &quot;göçmen kaçakçılığı&quot; operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI" OPERASYONU

&quot;Türkiye'de 3,5 milyon KOAH hastası var&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'DE 3,5 MİLYON KOAH HASTASI VAR"
FETÖ tutuklusu kardeşini ziyaret eden kişide flaş bellek bulundu
YEREL

FETÖ TUTUKLUSU KARDEŞİNİ ZİYARET EDEN KİŞİDE FLAŞ BELLEK BULUNDU