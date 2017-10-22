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Adana'da iş yerinden hırsızlık

22 Ekim 2017 Pazar, 10:46

ADANA (AA) - Adana'da iş yerinden içerisinde herhangi bir değerli eşya bulunmayan para kasasını çaldığı ileri sürülen zanlı yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde, fide satışı yapılan bir iş yerinden ahşap dolap içerisindeki para kasasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan R.T olduğunu tespit etti. Bu arada kasa içerisinde herhangi bir değerli eşya bulunmadığı belirlendi.

Zanlının saklandığı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, R.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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