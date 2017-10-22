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Yeni Malatya Stadı'nda ilk galibiyet

22 Ekim 2017 Pazar, 10:54


MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni stadında ilk galibiyetini aldı.

Ligde 9. hafta mücadelesinde dün konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen sarı-siyahlı ekip, Yeni Malatya Stadı'nda çıktığı 3. maçta ilk galibiyetini yaşadı.

Yeni stadındaki ilk maçında 5. haftada Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Malatya ekibi, ikinci maçında ise 7. haftada Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Malatya temsilcisi, aynı zamanda teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki ilk galibiyetini elde etti. Bulut'un, ligde 7. hafta maçı öncesinde başına geçtiği Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor beraberliğinin ardından 8. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmişti.

Süper Lig'de 9 haftalık bölümde 3. galibiyetini elde eden, 2 beraberliği ve 4 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, 11 puana sahip oldu.

Sarı-siyahlılar, attığı 15 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

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