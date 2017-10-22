Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesine ilgi

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GAZİANTEP (AA) - Hem nesilleri tükenen hem de varlıklarını sürdüren vahşi hayvanların dondurularak tanıtıldığı Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi, açılışının üzerinden geçen 6 ayda 820 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

23 Nisan'da ziyarete açılan müze, kent ve bölge halkının yanı sıra öğrencilerden de ilgi görüyor.

Özellikle üniversitelerin zooloji ve biyoloji bölümlerinden öğrencilerin merakını cezbeden müzede, kitaplarda anlatılan vahşi hayvanlar adeta vücut buluyor.

Müzede MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra balinanın atası dorudon, dinozor ailesi öncülerinden tyrannosaurus, kılıç dişli kaplan dimetrodon gibi birçok nesli tükenmiş hayvanın iskeleti yer alıyor.

Vahşi doğadan enstantanelerin canlandırılmasıyla gerçeği aratmayan müzede ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvan, doğal yaşam alanlarında yeniden canlandırılarak sergileniyor. Su altı dünyasından 55 deniz canlısı, kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği de bilimsel yöntemler kullanılarak koruyucu sıvıyla dolu kavanozda sergileniyor.

- Müzede 700 hayvan sergileniyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin alanında Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

550 türden 700 hayvanın bulunduğu müzede tıpkı doğadaki gibi bazı hayvanların uçarken, bazılarının avlanırken, bazılarının da av olurken sergilendiğini anlatan Özsöyler, 23 Nisan'da açılan müzenin bu zaman zarfında 820 bin civarında ziyaretçi ağırladığı bilgisini verdi.

Özsöyler, yıl sonuna kadar bir milyona ulaşmayı hedeflediklerini anlatarak, müzenin aynı zamanda ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin de ilgisini çektiğini ve ders kitaplarında gördükleri hayvanları gerçek ortamda da izleme imkanı yakaladıklarını dile getirdi.