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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

22 Ekim 2017 Pazar, 11:36
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Gökbel'in (66) kullandığı 38 EB 367 plakalı hafif ticari araç, Yahyalı ilçesi maden yolu mevkisinde 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Gökbel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan ve yaralanan Gökbel'in torunu 15 yaşındaki Ahmet Gökbel, Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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