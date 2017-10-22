Etiyopyalı geline Türk usulü düğün

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisarlı Mehmet Göktaş, çalışmak için gittiği Etiyopya'da tanıştığı Zerfi Casu ile Türk usulü düğün yaparak dünyaevine girdi.

Damat Mehmet Gökbaş, kent merkezindeki bir düğün salonunda yapılan törende, heyecanını gazetecilerle paylaştı.

Etiyopya'da bir Türk inşaat firmasının demiryolu projesinde çalıştığını anlatan Gökbaş, eşi Zerfi ile bir arkadaş ortamında tanıştığını anlattı.

Göktaş, aralarındaki muhabbetin kısa sürede aşka dönüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Evlenmeye karar verdik. Etiyopya'da nikahımızı kıydıktan sonra Türkiye'ye geldik. Eşimle Türk adet ve göreneklerini yaşatmak için düğünümüzü yapıyoruz. Casu, bu sayede düğünlerimizin nasıl olduğunu görmüş oluyor. Ailem Etiyopya'dan evlenmeme hiç şaşırmadı. Çok anlayışla karşıladılar. Eşimi çok sevdiler. O da ailemi çok sevdi. Casu'ya, Türkiye'yi anlattım. Çok beğendi. Türkiye'nin fotoğraflarını gösterdim. Televizyondan da izlettim. Ben de Etiyopya'nın kültürüne yaşayış biçimine çok hayran kaldım. İnsanlarını da çok sevdim."

Zerfi Casu da Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok mutluyum. Türkiye'de yaşayış biçimini çok sevdim. Yemeklerini çok sevdim." dedi.

Çiftin düğün törenine davetliler de yoğun ilgi gösterdi.