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9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası

22 Ekim 2017 Pazar, 11:57
9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla 9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan 600 bisikletlinin bir araya geldiği şampiyonaya, 4 paralimpik sporcu da katıldı.

Selimiye Meydanı'ndan pedal çevirmeye başlayan sporcular, Havsa-Necatiye Kavşağı güzergahından tekrar Selimiye'ye kadar 76 kilometrelik parkurda yarışıyor.

-"Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunlarına katılabilmek"

Paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, yarışın başlama noktasında yaptığı konuşmada, engellilerin sporla hayat bulduğunu söyledi. Bisiklet sporu temsilcilerinin paralimpik sporculara önem verdiğini aktaran Özoğul, daha fazla engellinin spor yapması gerektiğini ifade etti.

Paralimpik sporcu Abdülkerim Temiz de doğuştan ampute olduğunu ve 4 yaşından bu yana protez bacak kullandığını aktardı. Bisiklet kategorisinde iyi yerlere gelmek istediğini belirten Temiz, ampute sporculara desteğin büyüyerek devam ettiğini dile getirdi.

Paralimpik sporcu Benay Gözkaval da parabisiklet kategorisinde ilk kez yol yarışına katıldığını söyledi. Gözkaval, 2020 Paralimpik Oyunlarına katılabilmek için çaba harcadıklarını kaydetti.

Edirne Gençlik Himzeleri ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriye Bayrak da 9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nı Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla düzenlediklerini belirtti. Şampiyonanın kendileri için önemli olduğunu belirten Bayrak, sporculara başarılar diledi.

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Yıldıray Öztük ise bisiklet turnuvalarının gelenekselleştiğini ve yurt dışından katılımcılarla daha da renkli bir şampiyona yaşandığını kaydetti.

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