Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'daki suç örgütü operasyonu

22 Ekim 2017 Pazar, 12:19

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde yağma, ihaleye fesat karıştırma ve piyasaya sahte çek, senet sürme olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 18 Ekim'de eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen İsmail D'nin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, gasp, ihaleye fesat karıştırma, tehdit, piyasaya sahte çek, senet sürdüğü gerekçesiyle takibe aldığı organize suç örgütüne yönelik 18 Ekim'de eş zamanlı operasyonda 28 kişiyi gözaltına almıştı.

İLGİLİ HABERLER
Aydın'da apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açıldı
YEREL

AYDIN'DA APARTMAN DAİRESİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
Aydın'da kooperatif ambarında yangın
YEREL

AYDIN'DA KOOPERATİF AMBARINDA YANGIN
GÜNCELLEME - Aydın'da toprağa gömülü ceset bulundu
YEREL

GÜNCELLEME - AYDIN'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU

Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
YEREL

HAKKINDA 25 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI
Aydın'da toprağa gömülü ceset bulundu
YEREL

AYDIN'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU

Çatıdan düşen kişi öldü
YEREL

ÇATIDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ