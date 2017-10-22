Aydın'daki suç örgütü operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde yağma, ihaleye fesat karıştırma ve piyasaya sahte çek, senet sürme olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 18 Ekim'de eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen İsmail D'nin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, gasp, ihaleye fesat karıştırma, tehdit, piyasaya sahte çek, senet sürdüğü gerekçesiyle takibe aldığı organize suç örgütüne yönelik 18 Ekim'de eş zamanlı operasyonda 28 kişiyi gözaltına almıştı.