Muş'ta trafik kazası: 11 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muş Alparslan Üniversitesine özel güvenlik görevlilerini taşıyan Mehmet Salih Özdemir yönetimindeki 49 AT 981 plakalı minibüs, Muş-Kulp kara yolunun 8'inci kilometresindeki Güzeltepe köyü çıkışında, Sabahattin Karayaka'nın kullandığı 49 J 1009 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, 10'u özel güvenlik görevlisi 11 kişi yaralandı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.