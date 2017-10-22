Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin:

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EDİRNE (AA) - Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, son yıllarda eğitim alanında önemli hamleler yapıldığını belirterek, "Açılan dersliklerle şu anda Türkiye'de sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısı 30'un altına geriledi." dedi.

Sevin, bir otelde düzenlenen Eğitim Bir-Sen Edirne Şubesi İl Divan Kurulu Toplantısı'nda, sendika olarak eğitime katkı sunmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğunu ve herkesi ilgilendirdiğini dile getiren Sevin, şöyle konuştu:

"Eğitimciler Birliği sendikası olarak bizim de asil görevimiz. Eğitimin bütün sorunlarıyla ilgilenip onlara çözüm önerileri getirmeliyiz. Eğitimin sorunları var. Bugüne kadar çok güzel şeyler yapıldı ama yeterli değil. Ben geçmişte Gaziantep'te öğretmenlik yaparken 107 öğrenciyle birinci sınıf öğrencilerini okuttuğumu hatırlıyorum. 1986 senesiydi. O günlerde Gaziantep'te derslik başına düşen öğrenci sayısı 80 kişiydi. Açılan yeni dersliklerle şu anda Türkiye'de sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısı otuzun altına geriledi. Son dönemde yine çok güzel binalar yapıldı. Mevcudumuzun iki katı kadar öğretmen alımı yapıldı. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı olarak 900 bin, üniversitelerle birlikte 1 milyonun üzerinde eğitim çalışanımız var."

Ülkenin ilerlemesi için eğitimin önemli olduğunu da vurgulayan Sevin, "Ülkeyi imar edenler nesli ihya etmeyi ihmal ederlerse, ihmal edilen nesil ihya edilen ülkeyi adeta savaş alanına döndürür. Eğitim bu kadar önemli. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık olaylarını dün gibi hatırlıyoruz. Bu Gezi olaylarında meydanlara dökülen gençleri maalesef eğitimciler olarak bizler yetiştirdik." diye konuştu.

Sevin, Eğitim Bir-Sen'in üye sayısının Türkiye genelinde 450 bin kişiyi aştığını da ifade ederek, hedeflerinin daha da büyümek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Sevin, Eğitim Bir-Sen Edirne Şubesi üyesi ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar'a tablo hediye ederek tebrik etti.