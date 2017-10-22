Giresun yaylaları sonbahar renkleriyle cezbediyor

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GİRESUN (AA) - Yeşilin onlarca tonuyla ünlü Giresun yaylaları, sonbaharda ziyaretçilerini adeta renk cümbüşüyle karşılıyor.

Bol oksijeni, dere ve ormanlarıyla doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran yaylalar, hem yöre insanının hem de doğa severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Şehrin gürültü ve stresinden uzakta konuklarına doğal ve sakin bir ortam sunan yaylalar, her mevsim kartpostalları andıran manzaralarıyla büyülüyor.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımda yer alan, Yağlıdere ve Espiye ilçelerinin ortak kullandığı Kırıkyayla da güzelliğiyle tercih edilen yaylalar arasında bulunuyor.

Yaylacıların havaların soğumasıyla ilçelere dönmek üzere ayrıldığı Kırıkyayla, özellikle hafta sonra günübirlik ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu, kırmızının tonlarına bürünen ağaçlar arasındaki yoldan geçerek yaylaya ulaşanlar, gördükleri güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Vatandaşlar, teknolojiden tamamen uzak ve elektriğin olmadığı bu ortamda sükunetin tadını çıkarıyor. Kuş cıvıltıları ile derenin şırıltısı eşliğinde doğa yürüyüşüne çıkanlar, tabiatla baş başa keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalıyor.



Öte yandan yayla evlerine kış öncesi son kez gelen yaylacılar, evlerinde kalan yiyeceklerinin yanı sıra bahçelerindeki karalahanaları topladıktan sonra evlerini düzenleyip kilitliyor.

- "Bu güzellikler anlatılmaz, yaşamak lazım"

Amerika'dan memleketine gelen gurbetçi Ahmet Kırca, yörenin birçok güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Yaz mevsimini yaylada geçirdikten sonra herkesin evlerine geri döndüğünü anlatan Kırca, "Şimdi yaylaya günübirlik geldik. Doğanın güzelliğini görmek için tekrardan buralara çıktık. Bu manzaranın tadını çıkarabilmek için gezdik." dedi.

Kırca, sonbaharın güzelliğini yaşadıktan sonra karalahana toplayarak ilçelere geri döneceklerini kaydetti.

Emekli Sefa Elevli ise çocukluk yıllarının buralarda geçtiğini ve yaşadığı anıları güzelliklerle hatırladığını dile getirdi.

Yaklaşık 10 gün önce yayladan göç ettiklerini ifade eden Elevli, tekrardan akrabalarıyla doğayla içiçe olmak adına yaylaya çıktıklarını belirtti.

Elevli, "Bu güzellikler anlatılmaz, yaşamak lazım. 10 gün önce burada yeşillik vardı fakat şu anda kırmızı, turuncunun envai çeşidi var. Hiçbir kimya mühendisinin bile bu renkleri ayarlaması mümkün değil. Allahu Teala bu renkleri bize bahşetti. Biz bununla mutluyuz, gururluyuz. Bütün insanların gelip bu güzellikleri görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.







