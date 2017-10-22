Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Amerika'yı terk edip gözlerimi açma imkanından memnunum"

22 Ekim 2017 Pazar, 13:06

ANTALYA (AA) - ABD'li sinema oyuncusu Juliette Lewis, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ndeki film skalasından çok etkilendiğini belirterek, "Amerika'yı terk edip gözlerimi açma imkanından çok memnunum." dedi.

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olan Lewis, bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li aktris, Antalya Film Festivali'nin film skalasından çok etkilendiğini ifade ederek, "Amerika'yı terk edip gözlerimi açma imkanından çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Lewis, Suriye'deki dram ve mülteci çocuklar konusunu işleyen Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic'in "Bırakma Beni" filmini de seyretmek istediğini söyledi.

"Bir oyuncu olarak insanlığa ve acıya karşı çok derin bir ilgim var." diyen Juliette Lewis, şöyle konuştu:

"Kompleks karakterler oynuyorum. Farklı yerlerde insanlarla bu karakterlerim aracılığıyla buluşabilmekten çok mutluluk duyuyorum. Bir vatandaş olarak olaylar beni kötü hissetmeye zorluyor. Çözüm olarak bu sorunlara bir çözümüm yok. Sanatçı olarak yapabileceğim tek şey, insanları yükseltmeye çalışmak ve onlara farklı noktalara kaçış alanı sunmak. Yapabileceğim küçük şey bu festivale gelmekti.

Ben bu filmlerin önemli olduğuna inanıyorum. İnsanları eğitmek ve yaşanan trajedilere alan sunmak için."

Birçok kadın ve erkek sinema yönetmeniyle çalıştığını dile getiren Lewis, erkek yönetmenler konusunda kendisini şanslı hissettiğini, onları öğretmeni olarak gördüğünü vurguladı.

Dünyanın politikayla dolduğunu söyleyen Lewis, "Farklı konulardan konuşmak istiyorum. Kediler olabilir mesela ya da müzik." dedi.

Juliette Lewis, "Müzik mi, film mi?" sorusunu ise "İkisini de özlüyorum. Müzik insanları birbirine bağlıyor, film içten gelen bir şey. İkisini de seviyorum." diye yanıtladı.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin dün gerçekleştirilen açılış töreninde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentin tarihi Kalekapısı'nın kopyası olan ve festivalde ilk kez verilen "sinema şehri anahtarı"nı ünlü aktris Juliette Lewis'e takdim etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Demir eksikliği için &quot;siyah gıda&quot;ları tüketin
YEREL

DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN "SİYAH GIDA"LARI TÜKETİN

Efsaneler Kupası futbol turnuvası
YEREL

EFSANELER KUPASI FUTBOL TURNUVASI

54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Goran Bregoviç Antalya'da konser verdi
YEREL

GORAN BREGOVİÇ ANTALYA'DA KONSER VERDİ
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Antalya'da:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ ANTALYA'DA:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ANTALYA'DA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Antalya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ ANTALYA'DA

Uluslararası Open Dart Turnuvası
YEREL

ULUSLARARASI OPEN DART TURNUVASI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL

GENÇ ERKEKLER AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI ANTALYA'DA BAŞLADI
Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
YEREL

ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA

Adalet Bakanı Gül Antalya'da
YEREL

ADALET BAKANI GÜL ANTALYA'DA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ANTALYA'DA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Antalya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ ANTALYA'DA

TESKOMB Eğitim Semineri Programı
YEREL

TESKOMB EĞİTİM SEMİNERİ PROGRAMI
Uluslararası Bocce Turnuvası
YEREL

ULUSLARARASI BOCCE TURNUVASI
Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi
YEREL

HOLLYWOOD YILDIZLARININ VİZESİ İÇİN ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ