300 yıllık tarih yeniden canlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geç Osmanlı döneminde inşa edilen, 3 yıl önce çıkan yangında büyük çapta hasar gören 300 yıllık tarihi Taşhan, restore edildi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AA muhabirine, tarihi Taşhan'ın 300 yıl önce Osmanlılar tarafından yapıldığını söyledi.

Taşhan'ın insanların konaklaması ve alışverişlerini yapabileceği bir alan olarak tasarlandığını vurgulayan Edis, "Genel imalatı taştan inşa edilmiş, üst yapıları ahşap. Taşhan'da insanlar gündüz alışverişini yapmış, gece konaklamasını gerçekleştirmiş." dedi.

Asırlardır hizmet veren yapının günümüze uyarlandığını ifade eden Edis, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak restorasyonu yapıldı. Alt kısmı iş yeri ve restoran, üstü yine otel olarak tasarlandı. Belediye olarak tarihi Taşhan'ın 2009 yılından 2014 yılına kadar işletmesini yaptık. Fakat talihsiz bir yangında burası büyük hasar gördü. Üç yıl içinde yeniden restorasyonu yapıldı. Tekrar burasını ülke turizmine kazandıracağız." diye konuştu.

Tarihi yapının eski canlı günlerini yeniden yaşayacağını ifade eden Edis, şunları dile getirdi:

"Yangında ahşap bölüm özellikle büyük hasar görmüştü. Hasar görmeyen veya az hasarlı ahşap yapılar yeniden elden geçirildi. Restorasyon günümüze uygun hizmet vermek için yapıldı. Taşhan'ın alt bölümünü kadınlarımıza yönelik el işlemeleri kursunun düzenleneceği alan olarak kullanacağız. Bir kısmını da el sanatları ustalarımıza tahsis edeceğiz. Üst kısmı yine otel olacak. Vezirköprümüz bu tarihi değeri yüksek olan Taşhan'ın tekrar sahibi olmuştur."