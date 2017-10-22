Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti İpsala 6. Olağan İlçe Kongresi

22 Ekim 2017 Pazar, 13:47
AK Parti İpsala 6. Olağan İlçe Kongresi

EDİRNE (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin dünyada en fazla üyeye sahip siyasi teşkilat olduğunu belirterek, "10 milyon 500'e varan üye sayısıyla böyle bir sivil toplum örgütü başka bir yerde yoktur." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti İpsala 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, kongrelerin esas itibarıyla bir muhasebe, geçmiş dönemi değerlendirme süreci olduğunu söyledi.

AK Parti'nin çok büyük bir teşkilat olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yapılacak seçimlerde devam edecek ya da yerine yenisi gelecek herhangi arkadaşımız, yeni yöneticilerimiz geçmiş 16 yıldan edinmiş oldukları tecrübe ile 2023'e 2053'e ve 2071'e doğru bu hareketi, bu partiyi Türkiye'yi taşımak için rol alacaklar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü AK Parti'ye baktığımız zaman dünyada en fazla üyeye sahip olan siyasi teşkilattır. 10 milyon 500’e varan üye sayısıyla böyle bir sivil toplum örgütü başka bir yerde yoktur.

Bu parti 16 yıldan bu yana kurulduğu tarihten itibaren milletin bağrından çıkan bir parti olarak her daim kendisine milletin istikametine rotalar ekleyerek ülkeyi değiştirmiş, dönüştürmüş, geliştirmiş, insanımızın ve milletimizin refah seviyesini arttırmış her şeyden önemlisi yeniden bu milletin kendisine olan öz güvenini tekrar kazanmasına vesile olmuş bir partidir. Sizler mahalle yöneticisi olabilirsiniz, sizler mahalle başkanı olabilirsiniz, bizler milletvekilleri, bakanlar olabiliriz. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki hepimiz aynı şemsiyenin altında, birimiz o mevkide ya da bu yerde, birimiz o hizmette ya da bu görevde, hepimiz birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için aynı ruh altında birleştik ve aynı samimiyeti gösteriyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün 3-4 kat büyüdüğünü, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye Türkiye'nin eskisiyle mukayese edilmeyecek bir durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli bir lider öncülüğünde bugünkü noktaya geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, iktidara geldiklerinde demokratik reformları hayata geçirerek milletle kol kola yürüyerek Türkiye'yi büyüttüklerini anlattı.

AK Parti ile Türkiye'nin kaderinin artık birbiriyle örtüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "Eğer AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder. Dolayısıyla AK Parti teşkilatlarının içerisinde görev yapan arkadaşlarımızın bu bilinç ve sorumluluk çerçevesinde hizmete devam etmeleri, görev yapmaları önemlidir" dedi.

Yeni Türkiye'nin imar ve inşası için hep birlikte çalışacaklarını aktaran Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sizler tarih yazıyorsunuz bugün farkında olmayabilirsiniz ama sizden 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra tarih sayfalarında bugünün Türkiye'si altın harflerle yazıldığında bu teşkilata omuz veren siz sayın kardeşlerimiz, kendi torunları, kendi nesilleri tarafından hayırla yad edilecek ve hepinizden gurur duyulacak. Biz 2001 yılında kurulduğumuzda bu ülke ekonomik kara dehlizlerin içerisinde yıpranmak durumundaydı. Ekonomik darboğaz içerisindeydik. Gerçekten kendimize olan öz güvenimizi tamamen yitirmiş, dışarıdaki ülkelerdeki vatandaşlara sahip çıkan devletlerin büyük bir iftiharla onlardan söz eder, onlarla ilgili bir kıskançlık ifadelerinde bulunurken, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman 16 yıldan bu yana Türkiye'de kim ne derse desin bir tarih yazılıyor ve bu tarihi elinde tutan, bu kaderi elinde tutan insanlar da sizlersiniz. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor."

(Sürecek)



İLGİLİ HABERLER
Vakıflar bir eseri daha ayağa kaldırıyor
YEREL

VAKIFLAR BİR ESERİ DAHA AYAĞA KALDIRIYOR
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

EDİRNE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
AK Parti İpsala 6. Olağan İlçe Kongresi
YEREL

AK PARTİ İPSALA 6. OLAĞAN İLÇE KONGRESİ

9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi
YEREL

9. CUMHURİYET BAYRAMI KUPASI BİSİKLET YOL YARIŞI ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin:
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEVİN:
9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası
YEREL

9. CUMHURİYET BAYRAMI KUPASI BİSİKLET YOL YARIŞI ŞAMPİYONASI

Vali'den huzurevi sakinine &quot;şartlı&quot; akülü araba sözü
YEREL

VALİ'DEN HUZUREVİ SAKİNİNE "ŞARTLI" AKÜLÜ ARABA SÖZÜ
Meriç ve Tunca köprülerinde kısmi onarım olacak
YEREL

MERİÇ VE TUNCA KÖPRÜLERİNDE KISMİ ONARIM OLACAK
Edirne'de elektrik akımına kapılan genç yaralandı
YEREL

EDİRNE'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENÇ YARALANDI
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri
YEREL

SINIRDA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ
FETÖ şüphelisi iki eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ İKİ ESKİ HAKİM YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
7'likler ile 70'liklerin bocce karşılaşması
YEREL

7'LİKLER İLE 70'LİKLERİN BOCCE KARŞILAŞMASI
Edirne'de &quot;göçmen kaçakçılığı&quot; operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI" OPERASYONU

&quot;Türkiye'de 3,5 milyon KOAH hastası var&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'DE 3,5 MİLYON KOAH HASTASI VAR"
FETÖ tutuklusu kardeşini ziyaret eden kişide flaş bellek bulundu
YEREL

FETÖ TUTUKLUSU KARDEŞİNİ ZİYARET EDEN KİŞİDE FLAŞ BELLEK BULUNDU