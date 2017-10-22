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Erzurum'daki şüpheli ölüm

22 Ekim 2017 Pazar, 14:30
Erzurum'daki şüpheli ölüm

ERZİNCAN (AA) - Erzurum'da yurt odasında ölü bulunan Atatürk Üniversitesi öğrencisi Gül Meral'in cenazesi, Erzincan'da toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Meral'in cenazesi, memleketi Erzincan'a getirildi.

Cenaze, Cami Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Gül Meral, Aziziye ilçesinde kaldığı özel bir yurttaki yatağında dün ölü bulunmuştu.


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