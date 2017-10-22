Bakan Özlü, Bolu'da ilçe kongresine katıldı

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BOLU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor. Biz, bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Ama bunlar, Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor. Biz Kerkük diyoruz, İdlib diyoruz, Musul diyoruz. Onlar, haritaya bakıp, 'Orada ne işimiz var' diyorlar. Çünkü bunlar tarih bilmiyorlar, Türkiye’yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar." dedi.



Bakan Özlü, partisinin İl Kültür Merkezinde düzenlenen Bolu Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, seçimlerin, halkın siyasete karşı tavrını ortaya koyması bakımından demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

"Biz, AK Parti olarak 16 yıldır milletimizin koyduğu bu iradeyi, başımızın üstünde taşıdık." diyen Özlü, "Çünkü inandık ki, bu halk, feraseti ile en doğru kararı verir. Bizim milletimize duyduğumuz bu güven, aynı şekilde onlar tarafından da teveccühle karşılandı. Ve bu güzel ülkenin yönetimini bize emanet ettiler. Bu süre içinde emanete ihanet etmedik. Bu görevi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Ve çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Özlü, bu karşılıklı güven ve teveccühün tesadüf olmadığını belirterek, "Biz vatandaşımızın karşısına, en doğru ve en dinamik kadrolarla çıkmaya büyük özen gösterdik. 'Bizi seçin' demeden önce, en küçük mahalleden büyük şehirlere kadar yol arkadaşlarımızla birlikteliğimizi pekiştirdik." şeklinde konuştu.

Demokrasilerin en önemli ayağının kongreler olduğuna dikkati çeken Özlü, "Çünkü kongreler ile vatandaş, iktidara ve devlete kendi iradesini yansıtıyor, siyasete elini koyuyor. Dolayısıyla kongreler, millet iradesinin belirleyiciliğinin ve güçlü demokrasinin de ilk adımıdır. Bütün il ve ilçe kongrelerimizde imanla, inançla, azimle yolumuza devam edeceğiz. İşte bugün, bu amaç için bir araya geldik." ifadesini kullandı.

- "Milletimizden başka kimseye hesap vermedik"

2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyen güçlü kadroları oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"Çünkü 2019 çok önemli bir dönemeç. 2019 sadece AK Parti için değil, Türkiye için kader yılı olacak. Türkiye, 15 yıllık iktidarımız döneminde çok mesafe kat etti, büyüdü, güçlendi. Bu süre zarfında bütün olumsuz şartlara rağmen hedeflerimizden taviz vermedik. Güçlü Türkiye’yi inşa etmeye devam ettik. Milletimizden başka kimseye hesap vermedik. Hedeflerimize emin adımlarla yürürken, milletimizden başka bir dayanağımız olmadı, olmayacak. Bugün de dün olduğu gibi istikrarımızı ve güveni sağlayarak, büyümeye devam edeceğiz. Ancak, bulunduğumuz coğrafyada büyük, güçlü bir Türkiye istemeyen birtakım güçler her zaman olacaktır."

Bir gün sonrasını göremeyen bir ülkeden, 2023 hedeflerini koyan, 2071 stratejisini belirleyen bir ülkeye dönüşmeyi hazmedemeyenlerin olacağını vurgulayan Bakan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ve bu planlarının en önemli ayağının AK Parti’siz bir Türkiye olduğunu biliyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. 16 yıl önce ne için yola çıktığımızı unutmayacağız. Bundan sonra da o yolda birlikte ıslanmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü AK Parti, sıradan bir siyasi parti değildir. Dostlarımız da düşmanlarımız da biliyor ki, AK Parti demek, güçlü, bağımsız, yönü ileriye dönük bir Türkiye demektir. Bu gerçeğin bilincinde olacağız."

- "Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz"



Kalplerin aynı heyecanla çarptığı sürece; hızlarını kimsenin kesemeyeceğini dile getiren Özlü, şunları söyledi:

"Türkiye sizlerle birlikte, AK Parti kadrolarıyla birlikte, milletimizle birlikte 2023’e taşınacak ve Allah’ın izniyle 2053 yürüyüşüne devam edecektir. Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor. Biz, bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Ama bunlar, Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor. Biz Kerkük diyoruz, İdlib diyoruz, Musul diyoruz. Onlar, haritaya bakıp, 'Orada ne işimiz var' diyorlar. Çünkü bunlar tarih bilmiyorlar, Türkiye’yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar. Bizim Orta Asya’dan Balkanlara, Akdeniz’den Afrika’ya uzanan manevi coğrafyamızdan haberleri bile yok. Ama olsun, biz onlara da Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz."

Bakan Özlü, yapmanın her zaman zor, yıkmanın kolay olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz zor ama kalıcı olanı seçtik. Yunus Emre ne diyor?: 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.' Biz 15 yılda pek çok şey yaptık. Ama yaptığımız her şeyle, aynı zamanda milletimizin gönlünde yıkılmaz binalar inşa ettik. İşte şimdi bize düşen; bulunduğumuz yerde kök salmak, o binaları daha da sağlamlaştırmaktır. Milletimiz bize, bizler de siz değerli dava arkadaşlarımıza güveniyoruz. O güveni boşa çıkarmamak hepimizin görevi olmalıdır. Türkiye AK Parti diyecek, Türkiye Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Ve biz bu sesi duymak için bütün gücümüzle çalışacağız."

Düzenlenen kongreye Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Kadın Kolları İl Başkanı Arzu Aydın, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Bolu Merkez İlçe Başkan Adayı Ahmet Eker, tek listeyle kongreye katıldı.