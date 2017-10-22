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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yörük Türkmen dernekleri üyesi grup, Irak'taki Türkmenlere destek amacıyla Habur Sınır Kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden 3 otobüsle ilçeye gelen, Türk ve Türkmen bayrakları taşıyan 150 kişilik grup, gümrük sahasındaki Kerkük Türkmen Bürosu önünde "Buradayız, kavim kardeş" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Cengiz Çetinöz, Türkiye'deki vilayetler gibi Türkmenlerin yaşadığı vilayetlerin de kendileri için aynı önemi taşıdığını söyledi.

"Bölgedeki emperyalist güçler, bu bölge üzerinden elini çektiği zaman, Rabbimin yarattığı Arap, Kürt, Türkmen, Hristiyan, Sünni ve Müslüman, kardeşçe binlerce yıldır burada yaşadı, bundan sonra da yaşayacaklardır." diyen Çetinöz, bölgede savaş istemediklerini belirtti.

Çetinöz, bölgede huzur istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İllegal oluşumlar istemiyoruz. O bölgede binlerce yıldır yaşayan halkların özgürlüğünün, bağımsızlığının ve oradaki demokratik yapının korunmasını istiyoruz. Orada 3 milyon Türkmen soydaşımız vardı. IŞİD'in geldiği günden sonra bir milyon göç yaşandı. Maalesef bu göç değişik yerlere yaşandı. Zulüm, baskı, şiddet orada devam etmektedir. Bu şiddetin bir an önce durup, göç edenlerin tekrar vatanlarına gitmesini istiyoruz.

Barzani, oyunlara gelme. Emperyalistlerin oyununa gelerek bölgede hainlik yapma. Bu dünyada hiçbir hainin yaptığı yanına kalmamıştır."

Açıklamanın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, çeşitli marşlar seslendirdi.

Habur Sınır Kapısı önüne geçerek "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" sloganları atan grup, daha sonra otobüslerle ilçeden ayrıldı.