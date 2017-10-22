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Plastik kaşık ve çatallar gelinliğe dönüştü

22 Ekim 2017 Pazar, 14:42
Plastik kaşık ve çatallar gelinliğe dönüştü

SAMSUN (AA) - Samsun'da "Avrupa İklim Eylem Haftası" kapsamında lise öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladıkları elbiseler defileyle tanıtıldı.

Bir alışveriş merkezinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ile TEMA Vakfı ve Bulvar AVM işbirliğinde "Senin Tohumun, Senin Dünyan" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak tasarlanan elbiseler tanıtıldı.

Defilede, plastik kaşık ve çatallarla yapılan gelinlik, çöp poşeti, pet şişe, pipet, düğme, şemsiye, kırık ayna, CD, çuval gibi atık malzemeler kullanılarak yapılan elbiseler ilgi çekti

Okul Müdürü Seher Kulein, gazetecilere yaptığı açıklamada, geri dönüşüm defilesinde 15 kıyafetin sergilendiğini belirterek, amaçlarının çevreye karşı duyurlılığı artırarak, farkındalık sağlamak olduğunu söyledi.

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