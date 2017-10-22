Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

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ANTALYA (AA) - Yarın gece saatlerinden sonra Muğla, salı ve çarşamba günleri de Antalya, Isparta ile Burdur'un serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden sonra batısından başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yarın gece Muğla'nın batısından başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, salı ve çarşamba günleri Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (saatte 30-60 kilometre hız) esmesi, yağış sisteminin bölgeyi 26 Ekim Perşembe günü terk etmesi öngörülüyor.