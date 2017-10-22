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9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi

22 Ekim 2017 Pazar, 14:53
9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla düzenlenen 9. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi.

Selimiye Meydanı'ndaki Mimar Sinan heykeli önünde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan 600 bisikletlinin bir araya geldiği şampiyonaya, 4 paralimpik sporcu da katıldı.

Parabisiklet kategorisinde Abdülkadir Özoğul birinci, Abdulvahap Aydın ikinci, Benay Gözkaman-Öykü Sıngın üçüncü ve Abdülkerim Temiz de dördüncü oldu.

Bayanlar kategorisinde Esin Yılmaz birinci, Arzu Sağnak ikinci, Neslihan Çağlar üçüncü, genç erkek kategorisinde Tayyip Yıldırım birinci, Batuhan Özdemir ikinci ve Gökberk Yıldırım üçüncü oldu.

Büyük erkek kategorisinde Eyüp Durgun birinci, Murat Kör ikinci ve Ertuğrul Dağcı üçüncülüğü elde etti.

Master A (30+) kategorisinde ise Ali Gülcan birinci, Volkan Arslan ikinci ve Okan Türk üçünü olurken, master B (40+) kategorisinde Veselin Nikov birinci, Tolga Gürgün ikinci ve Zafer Pala üçüncülüğü kazandı.

Master C (50+) kategorisinde de Stavros Papadapoulos birinci, Zafer Yalın ikinci ve Georgi Şhengarov da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Selçuk Çakır ve Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak tarafından verildi.

Bu arada, ödül töreni sırasında bir bisikletli rahatsızlandı. Alanda bekleyen ambulansın şoförü ve sağlık çalışanlarının bulunamaması üzerine anons yapıldı. Sporcu hastaneye götürülmek için çağrılan ticari taksinin arka kolduğuna yatırıldı. Bu sırada acil sağlık ekibinin gelmesi üzerine sporcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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