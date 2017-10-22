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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, Babadağ'dan uçuş gerçekleştiren pilotlar, skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri yaptı.

Gösteriler, atlayış yapan pilotların kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tandem (ikili) uçuş yapan paraşütçülerden yarasa adam uçuşu yapma anları ve gökyüzü dalışı yapan pilotlar yer alıyor.

Festival Komite Başkanı Kadri Tuğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu alanda dünyadaki üç büyük organizasyondan birisi olduğunu söyledi.

Organizasyonda herkesin serbest uçabildiği gibi ekstrem gösteriler de yapıldığını belirten Tuğlu, "Aksiyon gösterilerine farklı ülkelerden 82 sporcu katıldı. Bunların en ilginçleri yamaç paraşütünden havada yapılan atlayışlar oldu. Bunlar yapılırken yarasa adamların giydiği kıyafetlerle havada yaklaşık 220 kilometre hıza çıkıyor. Kıyafetlerin de yardımıyla inanılmaz bir hareket kabiliyetine sahip oluyorlar." dedi.

Tuğlu, yarasa adamların ilk olarak ikili atlayış yaptığını, daha sonra da beşli olarak atlayışlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Festivalde dünya akrobasi liginin ilk 50'sinde yer alan 40 pilotun gösteri yaptığını bildiren Tuğlu, "Aynı anda 5 yarasa adam yamaç paraşütünden atlayarak inanılmaz gösteriler sundu. Ölüdeniz, hava sporlarının er meydanı haline geldi. Çok büyük bir ilgi var ve herkes buraya katılmak istiyor. Festival boyunca günde 2 binin üzerinde uçuş gerçekleşiyor. Dünyada bu sayının yarısı kadar bir uçuş kaydı yok." diye konuştu.