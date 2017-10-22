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Pencereden düştüğü iddia edilen kadının eşi tutuklandı

22 Ekim 2017 Pazar, 15:00

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da pencereden düştüğü iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının eşi, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçesine bağlı bir köyde cam silerken 15 gün önce pencereden düştüğü öne sürülen Ganime B. (31), Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan ve kafa travması teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayı şüpheli bulan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı. Kadının eşi S.B'nin ifadesini alan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

S.B'nin, ilk ifadesinde eşinin evde cam silerken pencereden düştüğünü, daha sonra ise ifadesini değiştirerek eşi ile köylerine giderken motosikletten düştüğünü, bu sırada kafasını taşa çarptığını söylemesi üzerine şüpheler arttı.

Aile üyelerinden birisinin S.B'nin sert bir cisimle kadının kafasına vurduğunu öne sürmesi üzerine ekipler, cinayet şüphesiyle S.B'yi gözaltına aldı.

Otopsi raporlarında kadının başına darbe aldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şuhut Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.


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