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Futbol: TFF 1. Lig

22 Ekim 2017 Pazar, 15:06


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kapluhan, Mehmet Yıldırım

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Çağlar Birinci, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Korkishko, Dimitriadis, Dodo (Dk. 65 Fatih Atik), Mehmet Akyüz (Dk. 46 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 63 Jones), Dale

Grandmedical Manisaspor: Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Metin Yüksel, Hikmet Balioğlu (Dk. 80 Hüseyin Tok), Berkay Samancı, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 70 Zahit Fındık), Dimov, Mustafa Sevgi, Perovic (Dk. 87 Bilal Sebaihi), Atiemwen, Axel Meye

Gol: Dk. 60 Atiemwen (Grandmedical Manisaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Çağlar Birinci, Dk. 50 Aykut Demir, Dk. 90+2 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 24 Axel Meye, Dk. 74 Perovic (Grandmedical Manisaspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Grandmedical Manisaspor, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 yendi.

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