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Trabzonspor, Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

22 Ekim 2017 Pazar, 15:30
Trabzonspor, Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay idaresinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı belirtildi.

Bir süredir sakatlığı bulunan Juraj Kucka'nın takımla ilk antrenmanına çıktığı, Süper Lig'de dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı öğrenildi.

Bu arada, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun idmanı takip ettiği ve Çalımbay ile bir süre görüştüğü kaydedildi.

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