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Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

22 Ekim 2017 Pazar, 15:33
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Yardım (50) yönetimindeki 45 PH 051 plakalı otomobil, Simav yolu Demirci girişinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yardım, eşi Asiye Yardım (40) ile çocukları Ayşe (15) ve Sıla Yardım (11) yaralandı.

Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobilde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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