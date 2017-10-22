Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Kerem Baki
Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton 24, James 8, Enes Berkay Taşkıran 11, Efe Beşok 1, Gagic 12, Hosley 10, Dusan Cantekin, Marinkovic 6, Erkan Yılmaz 7
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 11, Jankovic 10, Metecan Birsen 12, Can Korkmaz 4, Fall 12, Harris 13, Tufan Önen 2, Pryor 2, Boothe 20, Doğukan Şanlı
1. Periyot: 17-27
Devre: 37-48
3. Periyot: 59-66
Beş faulle çıkan: 38.52 Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 86-79 yendi.
Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeşilgiresun Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un 12-9 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren konuk ekip, çeyreği 27-17 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyoduna Yeşilgiresun Belediyespor etkili başladı. Rakibi karşısında çabuk toparlanan Sakarya temsilcisi, 15. dakikayı 39-27 üstün geçerken, soyunma odasına da 48-37 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan konuk ekip, 25. dakikada Fall'ın basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 42-57. Periyodun kalan bölümünde toparlanan Giresun temsilcisi, farkı tek hanelere indirirken, son çeyreğe konuk ekibin 66-59'luk üstünlüğüyle girildi.
Müsabakanın son periyoduna iyi başlayan ev sahibi takım, 34. dakikada Boynton'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 2'ye indirdi: 69-71. Kalan bölümde iyi savunma yapan ve Yeşilgiresun Belediyespor'un öne geçmesine izin vermeyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, salondan 86-79 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Yeşilgiresun Belediyespor'da 24 sayı üreten Boynton oldu. Konuk ekipte Boothe 20 sayıyla oynadı.