Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halinde olduğu öne sürülen pikaba arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sarayköy'den İzmir istikametine giden Abidin Sönmez (38) yönetimindeki 20 SR 647 plakalı motosiklet, Köprübaşı mevkisinde iddiaya göre yol kenarında park halindeki 20 Y 0321 plakalı pikaba arkadan çarptı.
Sürücü, Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti.
Sönmez'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikabın sürücüsü Hakan A'yı (39) yakalayarak gözaltına aldı.