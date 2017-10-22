Tarihi Çifte Minareli Medrese'de hafta sonu yoğunluğu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un simgelerinden ve Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese, hafta sonu dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kent merkezinde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese, hafta sonunu firsat bilen yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Yurt içinin yanı sıra Almanya ve İran gibi çeşitli ülkelerden gelen turistlerin de ilgisini çeken medresede, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor.

764 yıldır ayakta olan medreseyi ziyaret eden turistler, hem tarihi yolculuğa çıkıyor hem de bol bol fotoğraf çekip güzel vakit geçiriyor.

Medreseyi ziyaret eden Almanya uyruklu Aleyna Kata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çifte Minareli Medrese'yi gezdiğini belirterek, "Erzurum, tarih kokan şehir. Medreseyi çok beğendim. Erzurum'da gezilecek çok yer var. Bolca fotoğraf çekildik. Buradan sonra kentteki Yakutiye Medresesi'ni gezeceğiz." diye konuştu.

Kırıkkale'den gelen Vural Eşmen de çocuklarının Erzurum'da görev yaptığını ifade ederek, "Medrese çok güzel. İnsanı tarihi yolculuğa çıkarıyor. Gezdik, fotoğraf çekildik. Erzurum'un camileri, tarihi yerleri çok güzel." dedi.

Erzurum'da yaşayan Meral Aydın da kente gelen misafirlere tarihi mekanları gezdirdiğini anlattı.

Tarihi mekanları gezenlerin eser ve mekanlara hayran kaldığını dile getiren Aydın, "Erzurum'daki Yakutiye Medresesi de çok güzel bir yapı. İçindeki odaları, tarihi dokuları ayrı bir heyecan veriyor. İstanbul ve Mardin gibi illerden gelen misafirlerime mutlaka buraları gezdiriyorum. Çok beğeniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.