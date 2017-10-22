Basketbolda maçın ardından

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GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında, evinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a 86-79 yenilen Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Mihailo Uvalin, rakipleri karşısında galip gelecek kadar iyi oynamadıklarını söyledi.

Uvalin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

İkinci yarıda skoru dengelediklerini dile getiren Uvalin, şunları kaydetti:

"Maç boyunca bazı problemler vardı. Bu maçta biraz daha yumuşak oynadık. Beklediğim, bu değildi. Rakibimize çok fazla boş alan bıraktık. Bu fırsatı kullandılar ve ilk çeyrekten itibaren kontrolü ele aldılar. Maçın sonu iki takım için de çok zordu. Maçı tekrar izleyeceğiz, hatalarımızı göreceğiz ve tekrar yol alacağız."





- Sakarya Büyükşehir Belediyespor cephesi





Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak ise çok değerli bir deplasmandan galibiyet aldıklarını ifade etti.

Basketbolcularının oyun planlarına sadık kaldığını aktaran Ernak, "Geçen hafta aldığımız galibiyeti perçinledik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimiz keskin bir takım. Maçı sonuna kadar kovaladılar. Onlara da kalan maçlarda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.