Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Medjani (Dk. 80 Mert Hakan Yandaş), Rybalka, Bifouma (Dk. 72 Cyriac), Emre Kılınç (Dk. 56 Rıdvan Şimşek), Kone
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Agu, Delarge (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla (Dk. 89 Yusuf Erdoğan), Jorquera (Dk. 78 Furkan Soyalp), Stancu
Sarı kartlar: Dk. 33 Batalla, Dk. 59 Agu (Bursaspor), Dk. 90+1 Rıdvan Şimşek (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşması, 0-0 sona erdi.
52. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, Stancu'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Delarge, meşin yuvarlakla hızla mesafe kat ederek sol çaprazdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta gitti.
61. dakikada Kone'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Hakan Arslan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
82. dakikada Batalla'nın pasına hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş'un ceza alanı dışında sol çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
83. dakikada Bursaspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Barış Yardımcı'nın sağdan kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Battalla, altıpasta müsait durumda topu direğin yanından dışarı attı.
87. dakikada sağdan Rıdvan Şimşek'in pasında ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın müsait durumdaki vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi. Maç aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de golsüz tamamlanan ilk mücadele oldu.