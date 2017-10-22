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Maçın ardından

22 Ekim 2017 Pazar, 16:13


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Grandmedical Manisaspor'a 1-0 mağlup olan Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, "Maalesef rakibin bir pozisyonunda, bir şutuyla mağlup olduk." dedi.

Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok düşük tempoda ve coşkusuz başladıklarını söyledi.

Böyle bir durumda her takımın maça ortak olabileceğini aktaran Diyadin, şunları kaydetti:

"Coşku ve istekte düşüş var. Bazı oyuncuların performansında da düşüş var. Hücum anlamında ciddi sıkıntımız oldu. Böyle olunca da maç kazanmanız zor oluyor. Maalesef rakibin bir pozisyonunda, bir şutuyla mağlup olduk. Bizim için avantaj yakalama adına önemli bir haftaydı. Bu avantajı yakalayamadık."

Metin Diyadin, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Benim adıma hiçbir problem yok. Dokuz haftada bir mağlubiyet, bu böyleyse benim adıma hiçbir sıkıntı yok." cevabını verdi.

Grandmedical Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise önemli bir üç puan aldıklarını belirterek, "Zaman zaman alanı ve topu rakibe bıraksak da kaleyi koruduğumuzu düşünüyorum, sonuç olarak maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

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