Mersin'de uluslararası satranç turnuvası

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Satranç Turnuvası, 12 ülkeden 158 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği turnuva, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.



TSF Başkanı Gülkız Tulay, salondaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yılki faaliyet döneminin son turnuvasını gerçekleştirdiklerini, sporculara toplamda 47 bin 100 lira ödül dağıtılacağını söyledi.

Son birkaç yıldır organizasyonlarda büyük başarılara imza attıklarını anlatan Tulay, "Lisanslı sporcu sayısı anlamında bugün 780 bin lisanslı sporcumuz vardır ki bu tüm spor branşlarının açık ara önünde." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da böyle bir turnuvanın kentte 2. kez düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Spora her zaman destek verdiklerini aktaran Kocamaz, desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 28 Ekim'e kadar sürecek turnuva başladı.