Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün mesele, bölgede Türkiye'nin küresel bir aktör olması yeniden eski ruhla, yeniden dünya üzerine çıkarak kendi değerlerini, iddialarını ve tezlerini ortaya koymasındandır bugün başımıza gelenler." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti İpsala 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemek isteyen güçlere asla fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin bölgesinde küresel bir aktör haline geldiğini, kendi tezlerini ve iddiasını ortaya koyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer Türkiye bu bölgede kendi iddiasını, kendi tezini ortaya koymamış olsaydı, daha öncekilerin yaptığı gibi el pençe divan durup kendisine talimat savuranların emrinde olsaydı, IMF'yle olan anlaşmayı yenileseydi, 3. Boğaz Köprüsü'nü yapmasaydı, hava alanını yapmasaydı, bugün Fransa’da 69 olan nükleer santralleri yapmak için harekete geçmeseydi, sadece önünü ilikleyip Recep Tayyip Erdoğan, dünya devletleri önünde boyun eğseydi, bugün bu yaşananlar başımıza gelmezdi. Bugün mesele, bölgede Türkiye’nin küresel bir aktör olması, yeniden eski ruhla yeniden dünya üzerine çıkarak kendi değerlerini ve iddialarını ve tezlerini ortaya koymasındandır bugün başımıza gelenler. Alışmışlar, Türkiye ne uzasın ne kısalsın... Türkiye emirler ve talimatlar doğrultusunda dış politikaya karışmasın, nükleer santraller inşa etmesin, altyapısını geliştirmesin, kendi tezlerini ortaya koymasın, zamanında ve günü geldiğinde Türkiye’yi teslim alsınlar. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma."

Türkiye'nin dünyanın en güçlü devleti olmasa da bölgesinin en güçlü devleti olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, herkesin bunu böyle bilmesi gerektiğini söyledi.

Bu bölgede harita çizmek isteyenlere asla izin vermeyeceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bu bölgede harita çizmeye kalkanlar, bu bölgeyi ellerinde cetvellerle yeniden şekillendirmeye çalışanlar bunu bilecekler ve bilmelidirler. Bilmelidirler ki bu millet yeniden kendi küllerinden doğmasını nasıl ki 15 Temmuz'da bilmişse bundan sonra yapılacak her icraatta, her faaliyette bu millete ve bu devlete kastedenler aynı tepkiyle, aynı reaksiyonla karşılaşacaklardır." diye konuştu.

- ''Türkiye adeta bir terör koridoruyla kuşatılmak isteniyor''



Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, Suriye ve Kuzey Irak Bölgesinden ülkenin adeta bir terör koridoruyla kuşatılmak istendiğini vurguladı.



Dış güçler tarafından terör örgütlerine silahlar verildiğini ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

''Bize verilmeyen silahların bugün terör örgütlerine verildiğini gördükten sonra bizim ne düşünmemiz gerekiyor, Allah aşkına. Kardeşlerim kurda sormuşlar 'Neden ensen kalın' diye, 'Kendi işimi kendim görüyorum' demiş. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Biz bu coğrafyanın asli unsuruyuz. Binlerce kilometre öteden gelerek bu coğrafyaya rol biçmeye karşı, kendi iddialarımızı ve tezlerimizi ortaya koyacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenecek ve bu ülkeyi yüceltmek için canla başla devam edeceğiz.''

Rakka'nın DEAŞ'tan kurtuluşuna ilişkin fotoğrafı hatırlatan Çavuşoğlu, bir terör örgütünün diğer terör örgütünden Rakka'yı kurtarmasını fotoğraf karelerinden gördüklerini anlattı.



Türkiye için hiçbir şeyin değişmediğini, kendi iddiaları ve tezleri doğrultusunda her türlü manevranın yapılacağını aktaran Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Biz kendi iddialarımız ve tezlerimiz doğrultusunda her türlü manevrayı yapacağız, başka ülkelerle de konuşacağız, iş birliği yapacağız, mutabakat sağlayacağız. Bakınız İdlib'e 2 milyon insan sıkışmış durumda. O bölgede yaşanacak bir sıkıntıda bizim kapılarımıza dayanacak insanları gördük. Burasını bir çatışmasızlık bölgesi olarak öngördüler ve şimdi bunu hayata geçiyorlar. Aynı şekilde İdlib'in terör örgütü unsurları tarafında teslim alınmasıyla oluşturulmak istenen kuşak tamamlanacaktı. Akdeniz'e açılmak istenen kuşak. Şimdi onun da önüne geçtik. Allah oradaki kardeşlerimize, askerimize özel harekatlarımıza yardım etsin. Allah onlarla beraber olsun.''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasi anlayışına hiçbir zaman şaşırmadıklarını dile getirdi.



Kılıçdaroğlu'nu artık iyi tanıdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ''Nasıl geldiğini, nasıl hareket ettiğini, kimler adına hareket ettiğini, terörle ilgili konuştuğunda PKK için konuştuğunu, FETÖ için konuştuğunda, FETÖ için konuşulduğunu artık biliyoruz. Yürüyüş yaptığında onlarla kol kola yürüdüğünü ve onlarla hareket ettiğini artık görüyoruz.'' şeklinde konuştu.



- ''40 yıldan beri bu ülkede bir terör belası var''



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'de 40 yıldan beri terör belasıyla mücadele edildiğini anlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelede bugüne kadar önemli adımlar attığına ancak istenilen seviyeye gelinemediğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"40 yıldan beri bu ülkede terör belası var. Şimdi Türkiye kendi savunma sanayisini geliştirmek suretiyle insansız hava araçlarını üretti, bir de bunun üzerine silahlı insansız hava araçlarını üretti. Şimdi nerede terörist görüyorsak bunları etkisiz hale getiriyoruz ve Türkiye’ye bunları tehdit olmaktan çıkartıyoruz. İnanın ki tarihleri boyunca yaşamadıklarını şimdi yaşıyorlar. Artık şehirlerde, köylerde kasabalarda teröristlerin yalvarışlarını telsiz konuşmalarına da yansıyor görüyorsunuz. Allah’ın izniyle daha çok üstlerine gideceğiz. Bunları bitirinceye kadar, bunları yok edinceye kadar bu ülkedeki huzuru ve toplumsal başarı sağlayınca kadar biz bunları yapacağız ant içtik. "

Çavuşoğlu, 17-25 Aralık, Gezi olayları ve en son yaşanan darbe girişimine de değinerek, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engelleyen, ülkeyi bölmek isteyen güçlere, şimdiye kadar Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde nasıl izin vermediyse, bundan sonrada asla izin vermeyeceğini ifade etti.

- "Ülkeyi büyütmek için her şeyi ortaya koyacağız"



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'de iktidarın yaptıklarını yapıcı eleştiriyle doğrultacak, yanlış varsa onları tespit edecek ve milleti ikna etmek suretiyle iktidar alternatifi olacak bir siyasi harekete de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Demokrasinin gereği bu, muhalefet bunun için var. (Aman Türkiye batsın yeter ki Erdoğan gitsin, yeter ki AK Parti teslim olsun) mantığıyla hareket edenlerin siyaset yaptığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz değerli kardeşlerim, yanılıyorsunuz." diyen Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Onlar Türkiye’ye kötülük yapıyorlar. Bize milletimizin çizdiği istikamet yeterlidir. Biz yapacağız, çalışacağız ve bu ülkeyi büyütmek için her şeyi ortaya koyacağız. Bakınız savunma sanayisinde elde ettiğimiz durumu görüyorsunuz yüzde 17 genel üretimden neredeyse yüzde 60’a, 70’e varan bir yerelliğe ulaştı savunma sanayi. Bunun için çıldırıyorlar zaten, bunu istemiyorlar zaten. Ama biz yapmaya devam edeceğiz. 2023 hedefimizi ortaya koyduk. Allah'ın izniyle ulaşacağız. Bakınız Türkiye 2010 yılından 2016 yılına kadar yüzde 6,6 büyümüş ortalama az mı? Şöyle etrafımızdaki ülkelere bakalım. Büyüme oranlarında geldikleri seviyelere. Daha iyi olacak. 2053 olacak, 2071 olacak."

Kongrede, AK Parti Edine İl Başkanı İlyas Akmeşe ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da birer konuşma yaptı.

Çavuşoğlu daha sonra Enez ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Bostancı'yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Edirne Valisi Günay Özdemir ile restorasyonu devam eden Fatih Cami ve Enez Kalesi'nde incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

(Bitti)