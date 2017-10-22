Meme kanserinde erken teşhis önemli

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kadın motosiklet tutkunlarınca oluşturulan Süslü Egzoz Kadın Motosiklet Kulübü üyeleri, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla motosikletleriyle konvoy oluşturdu.

Sahil dolgu alanından başlayarak Köprübaşı Meydanı'na motosikletleriyle gelen kulüp üyelerine, erkek motosikletçiler de eşlik etti.

Süslü Egzoz Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Kübra Ağlamaz, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla konvoy düzenlediklerini söyledi.

Meme kanserinin erken teşhiste tedaviye yüzde yüz cevap veren bir kanser türü olduğunu anlatan Ağlamaz, "Meme kanseri için erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Meme kanseri erken teşhis ve tedavide yüzde yüz cevap veren bir kanser türüdür. Eğer aile hikayenizde böyle bir hastalık varsa 'kontrollerini daha sıklaştır, erken teşhis hayat kurtarır' demek için buradayız. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.