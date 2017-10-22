Hollywood'daki taciz iddiaları

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ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ABD'li sinema oyuncusu Juliette Lewis, Hollywood'daki cinsel taciz iddialarına ilişkin, "Benim başıma taciz gibi bir şey gelmedi." dedi.

Lewis, festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda özel gösterimi yapılan, başrollerinden birini oynadığı 1991 yapımı Korku Burnu (Cape Fear) filminin ardından düzenlenen söyleşide sanatseverlerle bir araya geldi.

Filmin yönetmeni Martin Scorsese ile tanıştığında ve filmde rol aldığında henüz 18 yaşında olduğunu, 14 yaşındaki kızı canlandırdığını dile getiren ABD'li aktris, "Birçok kişi o dönemde Scorsese'in beni keşfettiğini sanıyordu ama aslında böyle değildi. Ben filmde oynamak istedim ve müracaat ettim. Parkta o yaşlarda bir çocukla tanıştım. O, elinde yavru bir kediyi seviyordu. Rol için ondan ilham aldım." şeklinde konuştu.

Lewis, yönetmen Scorsese'in film seçmelerinde yüzlerce kişiyi denediklerini söylediğini anlatarak, kendisinin denemeye ilk giren oyuncu olduğunu, kendisinden böyle yüksek bir performans alabileceklerine inanamadıkları için dört kere geri çağrıldığını söyledi.

Her zaman doğal olmaya çalıştığını, filmde de bunu yaptığı için çekimlerin kolay geçtiğini belirten Lewis, "O yaşta bu rolü oynamış olmaktan dolayı çok şanslıyım. Genç yaşta Robert De Niro ve Nick Nolte gibi ünlü oyuncularla oynamaktan dolayı bayağı heyecanlanmıştım." dedi.

- "Tacize uğramadım"

Lewis, gençliğinde dans, şarkı söylemek ve hikaye anlatmak gibi yaratıcı alanlara ilgi duyduğunu ancak babasının oyuncu oluşundan dolayı her zaman bu alanın da kendisine açık olduğunu bildiğini anlattı.

Bir seyircinin, film yapımcısı Harvey Weinstein'le ilgili taciz iddialarını hatırlatarak, başına böyle bir olay gelip gelmediği yönündeki sorusu üzerine Lewis, "Benim başıma taciz gibi bir şey gelmedi. Benden herkes çok korkuyordu. 15 yaşındayken bile kafalarını uçuracağımı zannediyorlardı. O yüzden bana kimse cesaret edemedi. Benim düşüncem açıkçası, bu tür taciz şeyleri her dalda olabilen şeyler ama açığa çıkınca da iyi oluyor." yanıtını verdi.

