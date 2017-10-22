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Samsun'da gelin düğününde darbedildi

22 Ekim 2017 Pazar, 17:01
Samsun'da gelin düğününde darbedildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralandı.

İddiaya göre, damat B.A. ve yakınları, düğün öncesi gelin D.B'yi evinden alarak Karasamsun Mahallesi Çamköy Sokakta'ki düğün alanına getirdi. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı, takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin ile kız ve erkek tarafından 11 kişi darbedilerek yaralandı.

Kavgayı olay yerine sevk edilen asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sonlandırdı.

112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin D.B, ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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